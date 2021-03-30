Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии сообщила о кризисе семейных отношений в регионе

Мониторинг статистики браков и разводов в Удмуртии за последние годы свидетельствуют о кризисе семейных отношений, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Авдеева на сессии госсовета. В 2020 году в республике зарегистрировали 6,29 тыс. браков и 5,14 тыс. разводов, в 2019 — 8,48 тыс. браков и 5,31 тыс. разводов.

«В 2019 году мною было предложено ввести предмет "семьеведение" в школах. В настоящее время этот предмет в качестве пилота введен в 30 образовательных организациях республики. Также возникает необходимость введения семейной медиации для решения конфликтов»,— отметила госпожа Авдеева.