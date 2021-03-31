Север – зона особого внимания

С 2014 года «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (ВСНК – дочернее предприятие «Роснефти») выдала более двух десятков грантов для поддержки проектов по сохранению хрупкой природы Эвенкии, культурной самобытности и традиционного уклада жизни коренных этносов, развития Севера в целом. Накануне компания организовала в Красноярске круглый стол, где вместе с экологами, учеными и представителями краевой и районной власти обсудили будущие мероприятия по взаимодействию с северными народами.



За несколько лет существования грантовая программа позволила исследовать состояние популяции дикого северного оленя, сибирского соболя, редкого гуся-пискульки, изучить экосистемы Тунгусского заповедника, разработать первую Красную книгу Эвенкии, создать программы по сохранению эвенкийского языка и пр. Глава Эвенкийского района Андрей Черкасов отметил, что все проекты имеют сугубо прикладное значение и приносят практическую пользу жителям территории:

– Это важно, что ВСНК поддерживает не теоретические изыскания, оторванные от жизни, а привязанные к земле, людям. Нам особенно интересны проекты, связанные с сохранением языка коренного населения и популяцией северного оленя. Это базис, на котором держится культура местных жителей. Безусловно, грантовая программа помогает сохранить уникальную национальную культуру, традиционный уклад и самобытность коренного населения Эвенкии.

В этом году нефтяники поддержали грантами три новых проекта. Один из них – разработка современных строительных технологий для оленеводческого поселка Суринда. Специалисты Сибирского федерального университета в рамках стратегии развития Арктической зоны России предложат ряд инновационных архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений в жилищном строительстве. Это должно позволить быстрее и качественнее возводить деревянные дома, строить объекты инженерной и социальной инфраструктуры. Основная задача – создание комфортной среды обитания в местах исконного проживания коренных малочисленных народов Севера.

Кроме того, на базе эвенкийского поселка Суломай будет создан федеральный этно-экологический заказник. Сегодня здесь проживают кеты – один из самых малочисленных коренных народов Севера. Во всем мире осталось около 1 200 представителей этого этноса. Заведующий лабораторией техногенных лесных экосистем Института леса им. В. Н. Сукачева Александр Шишикин рассказал, что создание заказника – давняя идея красноярских биологов и позволит сохранить исконный образ жизни кетов, их древнюю культуру.

«Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» ведет разработку Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения в Эвенкийском районе Красноярского края. Поддержка культуры и традиционного уклада жизни коренных жителей Эвенкии является одним из главных направлений в социальной работе предприятия

Экологи Томского государственного университета проведут оценку состояния местных экосистем – водной среды, гидробионтов Подкаменной Тунгуски. Именно эта река является основной для промысла коренного населения. Исследования позволят не только понять текущую ситуацию, но и прогнозировать изменения. Ученые также оценят, насколько Нижняя Тунгуска загрязнена микропластиком. Ответ на этот вопрос позволит судить также и об уровне загрязнения Мирового океана.

Отметим, грантовая программа ВСНК – лишь часть масштабной социально-экологической программы «Роснефти», которая реализуется на территории присутствия. В минувшем году компания подписала с Минприроды РФ соглашение о взаимодействии в рамках нацпроекта «Экология», одной из основных задач которого является сохранение дикого северного оленя, моржа, белого медведя и белой чайки.Эксперт Арктического научного центра компании «Роснефть» Артем Исаченко рассказывает, что именно эти виды являются ключевыми биологическими индикаторами, по состоянию которых можно судить об экосистеме в целом. В рамках соглашения предполагаются научные экспедиции, мониторинг окружающей среды, забор образцов и их последующая лабораторная обработка. Все это поможет понять актуальное состояние и сохранить уникальную природу Российской Арктики.