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Фото пресс-службы прокуратуры Ярославской области

В Ярославской области прокуратура требует отремонтировать автомобильный мост

В Борисоглебском районе Ярославской области прокуратура требует от администрации отремонтировать автомобильный железобетонный мост через реку Устье, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В сообщении отмечается, что собственником моста является администрация Борисоглебского сельского поселения.

В пресс-службе пояснили, что после 40-летнего периода эксплуатации мост находится в неудовлетворительном состоянии.

«Наблюдается развитие коррозии и ослабление элементов конструкции, мостовое полотно, фонари освещения, нуждаются в ремонте или замене»,— уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, прокуратура направила исковое заявление в суд о возложении на администрацию обязанности провести ремонт моста. Решением Ростовского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

Дарья Сабаева


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