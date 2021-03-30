В ТРЦ «Планета» откроется магазин бытовой техники Haier

В торгово-развлекательном центре «Планета» откроется магазин Haier. Об этом сообщает пресс-служба застройщика ТРЦ — компании MallTech. Ранее в Пермском крае не было магазинов этого бренда.

Haier — китайская компания, производитель бытовой техники и электроники. Ассортимент включает в себя холодильники, стиральные машины, плиты, пылесосы, телевизоры, кондиционеры, телевизоры, планшеты, смартфоны и прочее. Магазин Haier в «Планете» будет находиться на втором уровне, его площадь составит 129 кв. м.

В MallTech назвали еще ряд салонов связи и магазинов электроники, которые разместятся в торгово-развлекательном центре. Это «МегаФон», Samsung, Re:Store и Yamaguci. Ранее сообщалось, что в ТРЦ будет также работать магазин сети «М.Видео».

Напомним, в общей сложности торговая галерея ТРЦ «Планета» будет включать 185 магазинов. Техническое открытие торгового центра может состояться в конце марта. Официальный запуск ТРЦ «Планета» запланирован на вторую половину апреля.