Дефицит бюджета Удмуртии на 2021 год вырос до 3,7 млрд рублей

Депутаты госсовета Удмуртии внесли изменения в закон о бюджете республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Так, доходную часть увеличили на 955 млн руб., расходную — на 4,14 млрд руб. В результате доходы бюджета составляют 86,7 млрд руб., расходы — 90,4 млрд руб., дефицит — 3,7 млрд руб.

Отметим, что 4,14 млрд руб. из расходной части направят на приобретение лекарств для пациентов коронавирусом и лечение заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических редких. Также их выделят на переселение граждан из аварийного жилья и субсидии на развитие спортивной инфраструктуры.