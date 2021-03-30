Глава сибирской сети по продаже авиабилетов вложит 300 млн рублей в косметическое производство

ООО «Галлант» планирует создать в Новосибирской области производство косметических средств, а также инструментов, оборудования и изделий, применяемых в медицинских целях.

По данным минэкономразвития региона компания стала седьмым резидентом территории опережающего развития Линево и планирует вложить в проект около 300 млн руб. «Инвестиционный проект является стартапом. В настоящее время ООО «Галлант» подготовлены все процессы для реализации производства медицинских изделий и косметических средств», — сообщает министерство.

Ввод производства в эксплуатацию запланирован на 2023 год, выход на полную проектную мощность — в 2024 году. Проект предполагает создание 26 новых рабочих мест.

ООО «Галлант», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2013 года в Новосибирске, но 11 марта этого года руководство приняло решение о смене места регистрации. Чистый убыток «Галланта» в 2019 году составил 22 тыс. руб. Компания принадлежит владельцу сети агентств по продаже авиабилетов и туров САВС («Сибирское агентство воздушных сообщений») Доброславу Ударцеву и специализируется на производстве пластмассовых изделий, парфюмерных и косметических средств.

Дарья Решетникова