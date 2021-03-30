В Петровском районе депутат подозревается в служебном подлоге и присвоении

В Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении директора средней школы одного из сел Петровского района, являющейся депутатом совета депутатов муниципального образования. Она подозревается в служебном подлоге и присвоении, уточнили в пресс-службе СУ СК.

По данным следствия, в ноябре 2017 года директор издала приказ, в соответствии с которым приняла своего сына на работу на полставки в возглавляемое ею образовательное учреждение на должность рабочего по ремонту и обслуживанию здания. С 26 ноября 2018 года молодой человек перестал выходить на работу, однако не был уволен до марта 2019 года. С указанной даты по 31 марта 2019 года директор школы передала изготовленные ею подложные табели учета использования рабочего времени и приказы о поощрении работников в бухгалтерию, на основании которых была необоснованно начислена и выплачена заработная плата в размере 22743 руб.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Петровского района.

Ведутся следственные действия.

Марина Ковалева