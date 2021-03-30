Прокуратура проверит информацию Youtube о коррупции в Кореновском районе Кубани

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку информации, размещенной 29 марта текущего года на видеохостинге Youtube, о возможных коррупционных проявлениях со стороны руководства Кореновского района, сообщает надзорное ведомство.

Видеосюжет «Коррупционные будни Кореновска» рассказывает о том, что глава муниципалитета Сергей Голобороько якобы создает преимущества в предпринимательской деятельности для лиц из своего окружения. В частности, по версии авторов сюжета, бюджетные средства на благоустройство района якобы распределяются между компаниями, подконтрольными главе района.

По данной информации органы прокуратуры края организовали проверку, в ходе которой будет дана оценка как вопросам, связанным с законностью распределения бюджетных средств, работе контролирующих и правоохранительных органов, а также иным сведениям о нарушении законодательства, сообщила прокуратура края.

Анна Перова, Краснодар