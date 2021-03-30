В Челябинской области назвали «экспортеров года» среди субъектов МСП

Министерство экономического развития и центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области подвели итоги конкурса «Экспортер года Челябинской области» для субъектов малого и среднего бизнеса.

Как сообщают в региональном минэкономе, среди промышленных компаний победу одержало ООО «альтернатива» (производство металлических изделий для монтажа и строительных конструкций), в тройке также ООО «Равани-Рус» (эксклюзивный экспортер компании LD6 трубы, трубопроводная арматура, стальные и латунные шаровые краны) и ООО «Бур-Инструмент экспорт» (буровые установки, спецтехника, дровоколы).

В сфере высоких технологий первое место заняло ООО «Нейротехнолоджи» (компактные аппараты для точечного воздействия на глубинные мышцы позвоночника), второе – ООО «ЭлМетро-Инжиниринг» (контрольно-измерительные приборы и метрологическое оборудование, проектные и метрологические инжиниринговые решения), третье – ООО НПО «Центр-Протон» (приборы охраны).

В агропромышленном секторе награждены ООО «Медал» (натуральная косметика и продукты питания из технической конопли под брендом Konoplektika) и «Ура Кондитеры» (печенье из натуральных продуктов).

В номинации «Новая география» отметили тех, кто расширил географию экспорта по сравнению с 2019-м годом. В этой категории первое место заняло ООО НПО «Пента» (производитель бумажной продукции, начал поставки в Чехию, Польшу и Румынию), также в тройке ООО ПК «Гермес» (инновационные косметические средства) и ООО «Уралмаз» (автозапчасти для автомобилей «Урал»).