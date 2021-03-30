В Татарстане с 15 апреля начинается пожароопасный сезон

С 15 апреля на территории Татарстана объявляется пожароопасный сезон. Это следует из постановления Кабмина республики за подписью премьер-министра региона Алексея Песошина.

В документе указан список населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Среди них — Казань, Набережные Челны, Зеленодольск, Болгар, Тетюши, Высокая Гора, Елабуга, а также деревни и поселки в муниципалитетах региона. Кроме того, там указан перечень садоводческих и огороднических товариществ, детских лагерей, где также есть угроза пожаров.

Властям районов и городских округов поручено до начала сезона создать минерализованные защитные полосы вокруг поселений и лесов, обеспечить населенные пункты звуковыми оповещателями о пожаре, телефонной связью, оборудовать водоисточники, организовать дежурство добровольных пожарных формирований.

"Ъ-Казань"