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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В Ярославле демонтировали 1,5 тысячи незаконных рекламных вывесок

В Ярославле за 2020 год было демонтировано около 1,5 тыс. незаконно установленных рекламных конструкций, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что всего было выявлено более 3,3 тыс. конструкций, нарушающих нормативные требования.

В пресс-службе рассказали, что контролирует размещение уличных рекламных конструкций агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля. Специалисты агентства ежедневно проводят мониторинг.

«Основная цель работы с уличными вывесками — сохранение архитектурного облика города. В Ярославле ежедневно ведется демонтаж информационных конструкций, размещенных с нарушениями требований концепции информационного пространства или без согласования уполномоченного органа»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По информации пресс-службы, в случае выявления незаконной рекламной конструкции, ее владельцу выдается предписание самостоятельно устранить нарушение. Если этого не происходит, осуществляется принудительный демонтаж силами подрядной организации.

Антон Антонов


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