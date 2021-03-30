Объектам «Саратовоблжилстроя» грозит остановка строительства из-за долгов перед энергетиками

В АО «Саратовоблжилстрой» замечены высокие темпы прироста долгов за электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Саратовэнерго».

По состоянию на 29 марта, долг предприятия, которое ранее не являлось систематическим нарушителем платежной дисциплины, за электричество увеличился до 607 тыс. руб. Однако с начала года прирост задолженности составил 124 тыс. руб.

«АО «Саратовоблжилстрой» является генеральным подрядчиком строительства областной инфекционной больницы. Ввиду отсутствия конструктивных сдвигов в решении вопросов неплатежей ПАО «Саратовэнерго» будет вынуждено инициировать введение процедуры ограничения энергоснабжения, что может повлиять на ход строительства областной инфекционной больницы, вплоть до его полной остановки», - говорится в официальном сообщении организации.

ПАО «Саратовэнерго» обратилось за содействием в урегулировании вопроса с задолженностью АО «Саратовоблжилстрой» в правительство Саратовской области.

Марина Ковалева