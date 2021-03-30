Пассажиропоток Стригино по межрегиональным маршрутам вырос на 68%

Межрегиональными рейсами в обход Москвы из нижегородского аэропорта Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов») с 1 января по 23 марта воспользовались 72,1 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Это на 68% больше по сравнению с уровнем прошлого года и в 2,7 раза выше уровня 2019 года.

Количество рейсов по региональным маршрутам также растет второй год подряд. С начала 2021 года из Стригино выполнили 441 такой рейс, в 2020 году — 333 рейса, в 2019 — 274.

«Сегодня доля межрегиональных направлений из Нижнего Новгорода в общем объеме внутрироссийских авиаперевозок уже составляет 53%. Основной драйвер развития межрегиональных перевозок из Стригино – их субсидирование из федерального и регионального бюджетов по постановлению правительства РФ №1242»,— сообщили в пресс-службе аэропорта.

В 2021 году на субсидирование авиаперевозок из регионального бюджета направили 178,9 млн руб. В 2020 году финансирование составило 142,8 млн руб., в 2019 — 37,7 млн руб.

Анастасия Еремина