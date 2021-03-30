Еще один депутат Госдумы от Прикамья заявился на праймериз «Единой России»

Депутат Госдумы Александр Василенко заявился на предварительное голосование (праймериз) «Единой России». Как сообщается в telegram-канале реготделения партии, он претендует на место в партийном списке.

Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.

Ранее документы на участие в праймериз подали действующие депутаты Госдумы по одномандатным округам на территории Пермского края: Игорь Шубин (округ №58), Алексей Бурнашов (округ №59), Дмитрий Скриванов (округ №60) и Дмитрий Сазонов (округ №61).