Первый вице-премьер Башкирии госпитализирован с коронавирусом

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников вакцинироваться от коронавируса. «С Илшатом Азаматовичем (первый вице-премьер Илшат Тажитдинов — "Ъ-Уфа") говорил: «Что не вакцинируемся?» — «Нет, нет, все хорошо». В больнице сейчас лежит», — отметил Радий Хабиров на оперативном совещании.

Он подчеркнул, что «сейчас не та ситуация с заболеваемостью коронавирусом, которую мы с вами пережили весной и осенью прошлого года, когда тотально болели все». Сегодня заболеваемость снижается, отметил глава, призвав чиновников быть ответственными за свое здоровье.

Влада Шипилова