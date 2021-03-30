Жителя Ростовской области будут судить за мошенничество при получении выплат и посредничество во взяточничестве

Перед судом предстанет 52-летний житель Ростовской области, которого правоохранители подозревают в мошенничестве при получении пенсии по инвалидности (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемый в 2012 году представил в Управление Пенсионного фонда РФ Гуково и Управление соцзащиты населения Гуково фиктивную справку об инвалидности 2 группы. На основании этой справки он до февраля 2021 года получал пенсию по инвалидности. Ущерб бюджету составил более 1 млн руб.

Ведомство также сообщает, что с 2014 по 2015 год подозреваемы выступил в качестве посредника в передаче четырех взяток от граждан бывшему руководителю Бюро № 30 – филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области» Минтруда РФ Борису Котову за выдачу фиктивных справок об инвалидности.

Сам Борис Котов уже дважды осужден за выдачу справок, на основании которых граждане незаконно получали пенсии по инвалидности и другие социальные выплаты из бюджетных средств. Во время следствия он признал вину и дал показания на начальство, но все равно получил большие сроки. В июле 2018 года суд назначил ему пять лет колонии общего режима, в декабре этого же года — еще шесть с половиной лет колонии общего режима.

Наталья Шинкарева