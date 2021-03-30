Екатеринбургский концерт-холл «Свобода» открыл площадку в Перми

В Перми открылся концерт-холл «Свобода» от екатеринбургской команды, информацию об этом “Ъ-Урал” подтвердили представители заведения. Отметим, что аналогичная концертная площадка уже работает в Екатеринбурге.

По данным пермского издания «Текст», новая площадка открылась на ул. Краснофлотская, 15а и стала одной из крупнейших площадок региона. Концерт-холл рассчитан на 2 тыс. человек, площадь площадки составляет 1,4 тыс. кв. м, есть ВИП-зона вместимостью до 100 человек.

Ожидается, что этой весной в «Свободе» выступят группы The Hatters, Anacondaz, Shortparis.

Напомним, в мае 2019 года екатеринбургская площадка объявила о своем закрытии в переулке Центральный Рынок, 6. То помещение принадлежало Олегу Кумышу (он же основатель Tele-Club). Сейчас концертная площадка работает на Черкасской, 12.

Мария Игнатова