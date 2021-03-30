Бывший астраханский следователь осужден за получение взятки

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего следователя следственного отдела по Ленинскому району города СУ СКР Равиля Байжарикова. Он признан виновным в получении взятки через посредника в значительном размере.

Как сообщили в областной прокуратуре, 15 декабря 2020 года районный следователь через посредника получил 90 тыс. руб. за переквалификацию действий обвиняемой на менее тяжкий состав преступления по уголовному делу, находящемуся в его производстве, а также неизбрание ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

Суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб., с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на два года.

Мария Шахрай