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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Начальник департамента дорог и благоустройства покидает мэрию Перми

Анатолий Дашкевич решил уйти с муниципальной службы

Замглавы администрации Перми, начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич покидает мэрию. Как сообщает пресс-служба городской администрации, 29 марта у господина Дашкевича истек срок контракта, и он принял решение покинуть муниципальную службу. Исполняющим обязанности заместителя главы администрации по городскому хозяйству назначен Сергей Красильников, заместитель начальника департамента дорог и благоустройства.

Анатолий Дашкевич был назначен заместителем главы администрации Перми в августе 2013 года. До этого он работал советником главы администрации города Перми, гендиректором ОАО «Пермавтодор», начальником городского управления внешнего благоустройства.

По данным “Ъ-Прикамье”, у ряда других городских чиновников вчера также истекли контракты, однако их было решено продлить до 1 октября.

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