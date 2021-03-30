Экс-замначальника продовольственной службы ЮВО осудили за хищения при закупке питания для военных

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд огласил приговор бывшему заместителю начальника продовольственной службы ЮВО Денису Зорину, которого обвиняли в организации хищении средств, выделяемых на питание военнослужащих. Ему назначили восемь лет колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн руб. и с лишением воинского звания "полковник запаса" и "Медаль Жукова". Об этом сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе суда.

По версии следствия, Зорин привлек к участию в схеме начпрода войсковой части 102-й военной базы в Гюмри (Армения) Владимира Фирсова. Тот подписывал акты приема-сдачи пайков по завышенным в два раза спискам личного состава (с 800 до 1,6 тыс. человек). На основании этих отчетов Минобороны перечисляло деньги на счет поставщика ООО «Коллектив-Сервис», руководство которых находилось в сговоре с военными. Общая сумма ущерба составила 471,7 млн руб.

Отметим, что при первом рассмотрении дела Зорину назначили 11 лет лишения свободы, однако он обжаловал приговор, и апелляционная инстанция вернула уголовное дело прокурору, посчитав, что действия бывшего офицера необходимо переквалифицировать. При повторном рассмотрении суд назначил ему на три года меньше.

Подробнее о деле Дениса Зорина читайте в тексте «Начпроду подсчитали пайки»

Кристина Федичкина