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Пермский инженерный форум могут посетить замминистра промышленности РФ и глава ЛУКОЙЛа

Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) планирует посетить заместитель министра промышленности РФ Михаил Иванов. Об этом сообщил источник, близкий к краевому правительсву. Также, по словам собеседника “Ъ-Прикамье”, гостем форума может стать глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Напомним, инженерно-промышленный форум проводится в Пермском крае с 2014 года. Форум объединяет промышленников, научное сообщество, высокотехнологичный бизнес и органы власти для презентации и обсуждения новых наработок, главных проектов и достижений в индустриальной сфере. В прошлом году мероприятие было отменено в связи с угрозой COVID-19. В этом году ПИПФ будет проходить 15-16 апреля на заводе имени Шпагина.

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