Курской области на нацпроекты в 2021 году выделено 9,4 млрд рублей

На реализацию 11 национальных проектов в 2021 году в Курской области выделено более 9,4 млрд руб., сообщила пресс-служба региональной администрации. В планы-графики уже включены 73% от закупок. Больше половины планируемых контрактов заключено.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», в частности, выделено 872 млн руб. Помимо приобретения медоборудования и лекарств, а также оборудования референс-центра в онкодиспансере, 113 млн руб. будут выделены в качестве соцподдержки медработникам. На работу санавиации предусмотрено 58 млн руб.

По нацпроекту «Образование» продолжится строительство трех школ в Обоянском, Пристенском районе и Курске. Будет закуплено необходимое оборудование в действующих школах.

Выплаты при рождении детей финансируются по нацпроекту «Демография». Планируется строительство восьми детсадов, ФОКов, легкоатлетического манежа в Курске, дома-интерната для престарелых и инвалидов в Суджанском районе.

По нацпроекту «БКАД» на 1,8 млрд руб. запланированы ремонт и строительство автодорог, модернизация светофоров, приобретение комплексов фото- и видеофиксации. По проекту «Жилье и городская среда» 311 человек будут переселены из аварийного жилья. Кроме того, анонсировано благоустройство 182 общественных и дворовых территорий, четырех общественных территорий малых городов.

Ирина Лобанова