В Башкирии зарегистрировано 32 252 заболевших коронавирусом

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 32 252 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве. За последние сутки от коронавируса скончались двое и заразились 108 человек. Всего по этой причине умерло 358 заболевших. Выписаны более 85% заболевших.

На стационарном лечении находятся 242 человека, из них в тяжелом состоянии — пятеро. Еще 4372 человека лечатся амбулаторно.

В Башкирии работает 1968 коек инфекционного профиля, уровень их занятости составляет 85%. 95 тыс. жителей республики завершили вакцинацию от коронавируса, сообщил Максим Забелин.

Влада Шипилова