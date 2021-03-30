УГАТУ потратит 396 тыс. рублей на отзывы о вузе в соцсетях

Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) с помощью закупки у единственного поставщика закажет размещение отзывов в интернете и написание статей в СМИ по комплексному продвижению бренда вуза для привлечения целевой аудитории и повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена закупки — 396 тыс. руб., он будет оплачен из собственных средств вуза.

Договор планируется заключить с самарским ООО «Стиль-7».

Услуги нужно оказывать с даты заключения договора по 31 августа текущего года (шесть месяцев). Стоимость размещения отзывов и статей в течение месяца — 66 тыс. руб. Исполнитель должен в месяц размещать 15 отзывов с помощью студентов и преподавателей, а также две статьи в СМИ объемом до трех тысяч знаков с тремя ссылками на сайт заказчика.

ООО «Стиль-7», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в мае 1994 года. Компания занимается деятельностью в сфере связей с общественностью. Среднесписочная численность сотрудников — два человека. Владельцем ООО является Лидия Багирова. Выручка в 2019 году составила 75 тыс. руб., убыток —18 тыс. руб. В 2017 году предприятие заключило один контракт на 1,3 млн руб.

Майя Иванова