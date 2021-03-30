Вступил в законную силу приговор по делу об убийстве волгоградского полицейского

Третий апелляционный суд Сочи проверил законность приговора Волгоградского областного суда в отношении 48-летнего ранее судимого жителя Городищенского района Андрея Петренко, признанный виновным в разбое с использованием оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как писал "Ъ-Средняя Волга", 23 марта 2020 года Андрей Петренко напал на женщину, которой удалось от него скрыться и обратиться за помощью в помещение КПП № 2 здания УЭБиПК ГУ МВД в Дзержинском районе Волгограда. Дежурный сотрудник полиции задержал осужденного и препроводил в помещение. Пытаясь избежать ответственности, злоумышленник якобы ударил полицейского ножом в грудь. От полученного ранения 35-летний Владимир Тафинцев скончался на месте.

Вину Андрей Петренко не признал. Волгоградский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Осужденный оспорил приговор в апелляционном порядке. Третий апелляционный суд оставил его без изменения, и приговор вступил в законную силу.

Мария Шахрай