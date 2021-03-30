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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

На Волжской набережной в Ярославле устраняют провалы плитки

В Ярославле на верхнем ярусе Волжской набережной в районе Стрелки начались работы по устранению провалов тротуарной плитки, сообщили в пресс-службе мэрии города. Работы проводит МБУ «Горзеленхозстрой».

«После таяния снега происходит подмывание песчаного основания, из-за этого в некоторых местах плитка начинает “гулять”. Подобная ситуация происходит каждый год. Это происходит из-за технологии укладки плитки во время строительства набережной. На данный момент провал на смотровой площадки вблизи Стрелки — единственное проблемное место»,— пояснил первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Сергей Медведев.

В пресс-службе добавили, что основные работы по восстановлению тротуарной плитки начнутся в конце апреля. Ремонтные работы будут проводиться в течении всего весенне-летнего периода.

Дарья Сабаева


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