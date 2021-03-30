Назначен руководитель краевого центра гигиены и эпидемиологии

Главным врачом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» назначен Виталий Андреев. Приказ об этом подписан главой Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой 24 марта. Ранее, с июля 202 года исполняющим обязанности учреждения значился Борис Козлов. Он сменил ушедшего в оставку руководителя учреждения Виктора Хорошавина.

Господин Андреев окончил Пермский государственный медицинский институт, в системе Госсанэпиднадзора работает с 1984 года. До этого назначения занимал должность начальника Центрального территориального отдела управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В структуру ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» входят семь филиалов (Центральный, Западный, Восточный, Северный, Южный и Окружной) и Пермский филиал на железнодорожном транспорте. В штате находится 942 человека, в том числе 320 врачей и 232 средних медицинских работника.