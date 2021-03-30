В Югре 75 новых случаев заражения COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 75 человек в 14 муниципалитетах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Сургуте — там инфекция подтвердилась у 18 человек.

По данным регионального оперштаба, на момент выявления у 58 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония.

По данным на 30 марта, состояние 44 пациентов тяжелое, 27 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За весь период пандемии в регионе коронавирусом заразились 54 104 человека. Из них 52 583 югорчанина уже выздоровели, 781 пациент скончался.