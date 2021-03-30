На подготовку к реконструкции парка «Березовая роща» в Ижевске выделят 8 млн рублей

Из бюджета Ижевска выделят 8 млн руб. на подготовку проекта реконструкции парка «Березовая роща». Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

«Планируется, что к концу года проект будет готов. А вот начнётся ли благоустройство любимого многими парка в 2022 году, решат сами жители. С 26 апреля по 30 мая на платформе 18.gorodsreda.ru пройдёт голосование за общественные пространства, на которые будет выделено финансирование по нацпроекту "Жилье и городская среда" в следующем году. В голосовании будут участвовать три пространства: Березовая роща, Тишино и вторая часть эспланады»,— отметил господин Бекмеметьев.