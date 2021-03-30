Бывший депутат заксобрания построит под Екатеринбургом завод по производству сыра Инвестиции в проект составят 9 млн евро

Бывший депутат заксобрания Свердловской области, владелец «Пневмостроймашины» Анатолий Павлов построит в поселке Верхнее Дуброво (около 30 км от Екатеринбурга) завод по производству сыра. Инвестиции в проект составят 9 млн евро, пишет РБК Екатеринбург со ссылкой на господина Павлова.

По его словам, площадь предприятия составит 4 тыс. кв. м. Сейчас идет строительство здания. Ожидается, что производство будет запущено в сентябре-октябре 2021 года. На нем будет трудоустроено 20 человек.

Завод будет выпускать сливочное масло и 30 видов сыров, основной объем придется на пармезан. Сырье для производства будут поставлять с фермы «Некрасово» в Свердловской области (принадлежит семье Анатолия Павлова), которая производит в сутки 60-70 тонн молока. Техническим директоров завода станет сыровар из Пармы Умберто Зизза.