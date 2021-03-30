В Ярославской области вводятся весенние ограничения для большегрузов

В Ярославской области вводятся сезонные ограничения для движения грузовых транспортных средств, сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства. Ограничения вводятся в период с 10 апреля по 10 мая.

В департаменте пояснили, что в весенний период из-за переувлажнения земли несущая способность дорог снижается более чем в полтора раза. Кроме того, ограничения для грузовых транспортных средств вводятся и в летний период, с 15 июня по 15 августа, если дневная температура превышает плюс 32 градуса.

По информации департамента, движение большегрузов будет ограничено по 19 межмуниципальным и по 23 региональным дорогам.

«Ограничения в весенний период не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, перевозку продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, топлива, удобрений, почты. Также речь не идет о дорожной технике, выполняющей работы по содержанию и ремонту дорог, и о транспортных средствах министерства внутренних дел России»,— отметили в департаменте, уточнив, что движение большегрузов по региональным и муниципальным дорогам в период введенных ограничений возможно только при наличии разрешительного документа.

Полный перечень дорог, на которые распространяется ограничения опубликован на официальном сайте департамента.

Дарья Сабаева