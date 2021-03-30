78 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 78 случаев заражения коронавирусной инфекции. Кроме того, скончались два инфицированных пациента 64-летний мужчина и 75-летняя женщина, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 40 жителей Ижевска, 12 граждан из Игринского района, 11 — из Глазова, по три — из Кезского и Завьяловского района, по два — из Глазовского, Дебесского и Якшур-Бодьинского районов, по одному — из Балезинского, Шарканского и Малопургинского районов. В их числе семь детей до 14 лет и 14 человек старше 65 лет. При этом 78 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 30 672 случая заражения коронавирусом. Из них 382 закончились летальным исходом, 27 218 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 90 заболевших находятся в тяжелом состоянии.