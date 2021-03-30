Nestle Purina PetCare планирует создать 250 рабочих мест на заводе в Новосибирске

Nestle Purina PetCare (входит в группу Nestle S.A.) планирует создать на новом производстве кормов для домашних животных 250 рабочих мест. «Сейчас мы находимся на подготовительной стадии перед началом строительства, идем в запланированных сроках в рамках дорожной карты»,— сказал главный менеджер проектов в производстве Nestle Purina PetCare Россия Станислав Вибе.

По его словам, на данном этапе компания ведет работу по подготовке договоров на создание условий для технических присоединений.

Началось формирование команды проекта, активно идет подбор специалистов, отметил он. Сроки начала строительства в компании не называют.

О планах построить под Новосибирском завод по производству кормов для домашних животных компания сообщила в сентябре 2020 года. Мощность производства составит 75 тыс. т кормов в год, заявленные инвестиции — 10 млрд руб. Реализовать проект планируется к 2023 году.

Оксана Павлова