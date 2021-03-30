УФАС оштрафовало АО «МРСК Урала» на 500 тыс. рублей за затягивание сроков установки счетчиков

Пермское УФАС России признало АО «МРСК Урала» виновной в нарушении сроков установки электросчетчиков. Затягивание сроков привело, в свою очередь, к отсрочке подачи электроэнергии потребителям.

Как сообщает пресс-служба УФАС, речь идет о тех случаях, где технические условия подключения объектов к энергосетям требовали от АО «МРСК Урала» только установки прибора учета электроэнергии, остальные мероприятия для получения энергоресурса на объектах потребителей уже были проведены. При данном условии предельный срок подключения объекта потребителя к электросетям составляет не более четырех месяцев. Однако энергетики увеличивали срок подключения до шести месяцев, расценивая монтаж электросчетчика на опорах электропередач как реконструкцию существующих электросетевых объектов.

«Согласно Градостроительному кодексу РФ, монтаж оборудования по учету электроэнергии на существующих электросетях не является реконструкцией, поскольку это мероприятие не требует изменения основных параметров электроснабжения, прокладки новых линий или их выноса, изменения границ охранных зон, больших временных затрат, а сами электросетевые объекты по своим характеристикам остаются прежними. Поэтому недопустимо, когда сетевая организация называет реконструкцией установку прибора учета на опоре ЛЭП и заставляет потребителя полгода ждать подключения к электроснабжению», - сообщил начальник отдела контроля монополистической деятельности Пермского УФАС России Павел Литвинов.

Пермское УФАС России квалифицировала действия АО «МРСК Урала» как нарушение правил технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденных постановлением правительства РФ. Компания оштрафована на 500 тыс. руб.