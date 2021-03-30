Объем денежных онлайн-переводов в Пермском крае вырос за год на 60%

В 2020 году объем онлайн-переводов, выполненных по банковским картам, в том числе с помощью смартфонов, составил в Пермском крае 4,3 млрд руб. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 60%. Об этом сообщает Пермское отделение Уральского ГУ Банка России.

По данным ЦБ на начало 2021 года, жители Прикамья имели дистанционный доступ через интернет более чем к 3,5 млн счетов (прирост за год — 10%). Еще 3,3 млн счетов доступны жителям края через мобильный банк. Количество таких счетов увеличилось на 8% по сравнению с 2019 годом.