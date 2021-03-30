«Новые люди» помогут организовать новое творческое пространство в Ярославле

Партия «Новые люди» подвела итоги регионального конкурса «Марафон идей». Торжественное мероприятие и награждение победителей прошло 29 марта в Ярославле.

В течение месяца – с 12 февраля по 12 марта – был организован сбор креативных инициатив, способных решить проблемы области. Конкурс был организован в 65 регионах России, принять участие могли все желающие. В Ярославской области более ста тридцати жителей региона поделились своими идеями, однако в финале конкурса с презентациями выступили обладатели 11 лучших проектов.

Участники, вышедшие в финал, смогли побороться за денежные сертификаты, которые впоследствии могли использовать на реализацию задуманного проекта. Молодые люди презентовали широкий спектр идей, способных улучшить и модернизировать жизнь в регионе. Среди них были кинотеатр под открытым небом, проведение чемпионата по раздельному сбору мусора, создание школы осознанного родительства, организация «живых» уголков в домах престарелых и хосписах.

Победителей определяло жюри, в состав которого вошли инициативные граждане Ярославля и представители партии «Новые люди» – депутат Калужской областной думы Дмитрий Артамонов и руководитель регионального отделения Эдуард Коробейников. По результатам конкурса третье место занял Антон Орлов с проектом «С фотоаппаратом по России». Молодой человек получил 50 тыс рублей на реализацию идеи, которая заключается в освещении блогерами, фотографами и видеографами проблем провинциальной России.

Второе место занял проект Натальи Зарецкой. Ее инициатива, связанная с просвещением молодых предпринимателей, получила возможность развития благодаря сертификату в 100 тыс рублей. Первое место и 150 тыс рублей жюри присудило руководителю библиотеки ЛИТ-HOUSE Алене Никитиной, которая выступила с предложением создать в Ярославле новое творческое пространство.

«Наш проект – творческое пространство «Муми-Дол». Мы хотим сделать библиотеку творческим пространством, многофункциональным центром для полезного досуга детей, молодежи, подростков, семей с детьми. Также эта локация станет точкой сосредоточения волонтеров и поможет привлекать к волонтерской деятельности детей, которые будут посещать наше пространство. Кроме того, в этом месте можно будет проводить различные социокультурные акции, такие как «Тотальный диктант», «Диктант Победы, «Географический диктант» и многие другие», – отметила Алена Никитина.

В течение ближайших месяцев победители конкурса «Марафон идей» смогут реализовать свои проекты на благо всей Ярославской области.