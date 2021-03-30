Мошенники из Красноярска планировали получить страховку за якобы угнанный джип Toyota Land Cruiser

Красноярская прокуратура направила на рассмотрение суда дело о мошенничестве в сфере страхования на сумму более 5 млн руб., сообщили в надзорном ведомстве. Как установило расследование, в январе 2020 года двое злоумышленников с помощью поддельной нотариальной доверенности вывезли из России в Монголию принадлежащий одному из них внедорожник Toyota Land Cruiser-200 стоимостью более 5 млн руб. и продали его. Вернувшись в Красноярск, мошенники сообщили в правоохранительные органы о краже иномарки и обратились в страховую компанию за страховкой.

Однако афера была раскрыта, и злоумышленников задержали. Им предъявили обвинение в покушении на мошенничество в сфере страхования в крупном размере (ст. 30, ст. 159.5 УК РФ) и подделке документов (ст. 327 УК РФ). Слушания дела пройдут в Омске, где зарегистрирована страховая компания.

Илья Николаев