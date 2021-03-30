В Екатеринбурге за коммерческий подкуп осудили бывшего директора «Карабашских абразивов»

Ленинский райсуд Екатеринбурга признал виновным в коммерческом подкупе бывшего директора по логистике ООО «Карабашские абразивы» Дмитрия Захарова и приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных частями 6, 7 и 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в значительном, крупном и особо крупном размере).

Судом установлено, что в 2017-2019 годах мужчина получил посредством банковских переводов денежные средства в сумме более 6 млн руб. от представителей транспортных организаций в качестве коммерческих подкупов за направление им заявок на предоставление железнодорожных составов для перевозки грузов, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Суд также назначил мужчине дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности сроком на четыре года и штраф в размере 8 млн руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Карабашские абразивы» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2012 году. Основной ОКВЭД компании — исследование конъюнктуры рынка. По итогам 2019 года компания отчиталась о чистой прибыли 7,4 млн руб., чистые активы составляют 26,5 млн руб.