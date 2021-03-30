«Девелопмент-Юг» создала в Перми компанию-техзаказчика

Вице-президент по региональному развитию «Девелопмент-Юг» Алексей Востриков и гендиректор пермского филиала компании Алексей Скрипкин учредили в Перми ООО «А2-Девелопмент». По данным kartoteka.ru, новое общество было зарегистрировано 25 марта. 70% долей в компании числится за господином Востриковым и 30% - за господином Скрипкиным. Профилем деятельности организации является деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика. Алексей Скрипкин пояснил «Ъ-Прикамье», что «А2-Девелопмент» займется в Перми функциями строительного контроля и технического надзора на объектах «Девелопмент-Юг».

Алексей Скрипкин сообщил, что, согласно внутренним стандартам «Девелопмент-Юг», в каждом регионе присутствия корпорации создаются не только компании специализированные застройщики, но и специализированные технические заказчики. «Основная задача созданной компании «А2-Девелопмент» - выполнение функций строительного контроля и технического надзора на объектах корпорации. В настоящий момент в Перми таких объектов два - семейный экогород «Погода» и новый проект в Кондратово», - рассказал собеседник.

Краснодарская строительная компания «Девелопмент-Юг» занимается комплексным освоением микрорайона Ива-1 (80 га) в Перми. Право застройки площадки девелопер приобрел на торгах весной 2008 года, чтобы возвести на Иве около 1 млн кв. м жилья. Компания также за свой счет создает объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передает их муниципалитету безвозмездно. В августе-октябре этого года «Девелопмент-Юг» приступит к застройке территории тепличного комбината в Кондратово. Организация завершила сделку по приобретению участка 14 га, в дальнейшем территорию застройки увеличат до 40 га. На этом участке девелопер планирует возвести около 300 тыс. кв. м жилья.