Гидрометцентр предупредил о дождях в центральных регионах России

Дождь и сильный ветер начнутся в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) вечером 30 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, осадки продолжатся на следующий день, а ветер усилится к ночи 31 марта.

Изменения погоды, по словам господина Вильфанда, начнутся «ближе к вечеру вторника». «В Центральном федеральном округе под влиянием атмосферных фронтов циклона на большей части территории пойдут осадки, преимущественно дождь, ветер будет усиливаться до 12–17 м/с»,— сказал он ТАСС.

Температура воздуха в регионах ЦФО значительно не изменится, сказал господин Вильфанд. По оглашенным им прогнозам, температура днем будет от 4 до 11°C.