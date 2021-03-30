Грузовики на территории промзоны горят на северо-востоке Москвы

На территории промзоны на северо-востоке Москвы горят грузовые машины, площадь пожара достигла 500 кв. м, передает «РИА Новости» сообщение главного управления МЧС по Москве. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горят 25 грузовиков.

Пожар произошел по улице Стартовой, дом 1, строение 1. По данным открытых источников, по этому адресу располагается автосервис.

Источник ТАСС уточнил, что в очаге пожара горят автомобили с емкостями мазута и бензина. Объем горючего уточняется. На место пожара направлено свыше 20 единиц техники и 70 человек личного состава.