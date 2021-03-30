Священник в Татарстане назвал блог самым простым способом избавления от гордыни

«Самый простой способ избавиться от гордыни – завести блог»,— сказал настоятель храма Святителя Николая Чудотворца (поселок Константиновка в Казани), старший преподаватель кафедры богословия и философии Казанской Православной духовной семинарии отец Александр (Александр Данилов) в ходе обсуждения темы «Место религии в современном обществе» на телеканале КФУ.

«Когда я стою на амвоне, я имею авторитет, но есть люди, которые не придут в пространство храма. Они боятся или имеют негативный опыт. А в социальных сетях ты с ними равен, они говорят со священнослужителем, как с человеком, равным себе, на нейтральной территории, готовы открыться, рассказать о своей боли»,— пояснил священник.

«В день я отвечаю порядка на 100 сообщений»,– отметил он.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"