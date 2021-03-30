В Зеленодольске разбирают завалы после взрыва газа в 9-этажке

Спасатели разбирают завалы после обрушения части 9-этажного кирпичного доме на Ленина, 39а в результате произошедшего в понедельник вечером взрыва газа (сигнал поступил в 22:44).

По информации ГУ МЧС, обследование пострадавших квартир показало, что, по предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены.

Ранее сообщалось, что обрушились шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже. Один человек погиб. Госпитализированы четыре человека, в том числе женщина в тяжелом состоянии помещена в реанимацию.

Всего в доме проживали 96 человек.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии (843) 288-46-96

Полина Петрова, "Ъ-Казань"