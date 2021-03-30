МЧС сообщило о четырех пострадавших и одном погибшем от взрыва газа в Зеленодольске

ГУ МЧС по Татарстану сообщило о четырех пострадавших в результате взрыва газа в 9-этажном кирпичном доме на Ленина, 39а в Зеленодольске в понедельник вечером. Как писал «Ъ-Казань», сообщение в МЧС поступило в 22:44. Обрушились шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, отмечают в МЧС. Один человек погиб.

Всего в доме проживают 96 человек.

На место прибыл начальник ГУ МЧС России по Татарстана Рафис Хабибуллин.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Открыт телефон горячей линии (843) 288-46-96

На месте работают 62 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России - 33 человека и 10 единиц техники.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"