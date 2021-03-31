«Липецкоблводоканал» добивается отмены наказания за ущерб Усманке в 2020–2021 годах

ОГУП «Липецкоблводоканал» в марте обратилось в арбитражный суд Липецкой области с пятью исками к Центрально-Черноземному управлению Росприроднадзора. Компания добивается признания незаконными постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушения, связанные с водными объектами. Исходя из ранее опубликованной Росприроднадзором информации о привлечении ОГУП к ответственности, речь идет о скандальном нанесении ущерба Усманке в Липецкой и Воронежской областях. В феврале 2021 года было возбуждено десять дел об административных правонарушениях — по фактам самовольного пользования водным объектом, нарушений его правил охраны и правил водопользования, несоблюдения экологических требований при эксплуатации предприятий, невнесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Липецкий водоканал не согласен с размером Как стало известно “Ъ-Черноземье”, ОГУП «Липецкоблводоканал» не согласилось выплачивать начисленное Росприроднадзором возмещение ущерба рекам Дон и Усманка за 2019 год. Ранее Центрально-Черноземное управление ведомства обратилось в суд с требованиями выплатить 210 млн руб., на что «Липецкводоканал» ответил исками к гослаборатории, проводившей анализы. Читать далее