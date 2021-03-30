СКР возбудил уголовное дело после взрыва газа в 9-этажке Зеленодольска

Следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) после взрыва газа в 9-этажном кирпичном доме на Ленина, 39 А в Зеленодольске в понедельник вечером. Как писал «Ъ-Казань», сообщение в МЧС поступило в 22:44. Обрушились шесть квартир на 7-м этаже и одна квартира на 8-м этаже.

К настоящему времени сообщалось об одном погибшем мужчине и троих госпитализированных пострадавших, в том числе женщине в тяжелом состоянии.

«Следствием устанавливается точное количество погибших и пострадавших в результате происшествия», — отмечают в СУ СКР.

В СУ СКР говорят, что в качестве основной версии рассматривается утечка бытового газа.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"