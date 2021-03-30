Школьники подняли чиновников

Флешмоб жителей казанских поселков Вишневка и Привольный, когда дети встали на колени и попросили построить им школу, заставил чиновников провести ревизию социальной инфраструктуры в городах и районах. А президент Татарстана Рустам Минниханов даже поручил создать специальный «институт пространственного развития», который займется проектированием новых социальных объектов и выявит, где принимались «решения о строительстве жилых массивов без учета необходимой инфраструктуры». С жителями поселков встретились глава исполкома Казани и прокурор республики. Эксперты считают, что власти таким образом хотят сохранить «благоприятный имидж» региона перед выборами в Госдуму.



Власти Татарстана после акции, в ходе которой дети казанских поселков Вишневка и Привольный встали на колени и попросили построить для них школу, намерены «провести анализ муниципалитетов на наличие социальной инфраструктуры». Такое поручение дал президент республики Рустам Минниханов, заслушав на совещании «информацию о ситуации в пригородных поселках по вопросу строительства школ». Выяснилось, что «обращения о необходимости образовательных учреждений поступают из разных районов». Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Лилия Галимова.

По ее словам, «анализ и расчеты социальной инфраструктуры будет проводить институт пространственного развития». Его специально создадут по поручению господина Минниханова. Этот же институт проведет «ревизию муниципалитетов, чтобы установить, где руководители принимали решение о строительстве жилых массивов без учета необходимой инфраструктуры, что впоследствии привело к трудностям у местного населения». Госпожа Галимова подчеркнула, что это была «прямая работа самих муниципалитетов, а также владельцев земель, на которых ведется застройка». После анализа территорий местные власти под координацией института должны «приступить к оформлению технического задания на проектирование».

Видео с флешмобом школьников на прошлой неделе появилось в социальной сети Instagram. На записи дети выстроились в слово «школа» на снегу: кто-то сидит, а кто-то лежит в сугробе. В конце ролика дети хором кричат: «Дорогой президент, дайте нам школу». В описании к видеоролику сказано, что «дети Вишневки и Привольного встали на колени и просят помощи у президента Татарстана», а жители «доведены до отчаяния»: «Надеемся, что наконец-то первое лицо Татарстана обратит внимание на страдания детей и их родителей!»

Ролик получил широкий резонанс в социальных сетях, акцией с участием детей заинтересовалась прокуратура. «Считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции»,— заявлял старший помощник прокурора республики Руслан Галиев. А Лилия Галимова указывала, что такой флешмоб — «не вариант решения вопроса». «Есть абсолютно нормальные принятые деловые возможности — собраться за столом переговоров, обозначить проблему, и она сейчас начинает решаться»,— указывала пресс-секретарь главы республики.

Сами жители поселков, где проживают около 2 тыс. детей, утверждали, что чиновники неоднократно с ними встречались, однако конкретных сроков строительства школы им не назвали. Местных жителей поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Прекрасно, что выросло новое поколение, которое не замордуешь. Они научились добиваться соблюдения своих прав. И они просят не пивную, не игровые автоматы, а школу!» — заявил федеральный политик.

По данным Instagram-аккаунта vishnevka_privolny_online, прием жителей поселков провел прокурор Татарстана Илдус Нафиков, который заверил, что за проведение акции родителей детей наказывать не будут. Также прокурор Казани Олег Дроздов сообщил, что с 1 сентября в поселках будет запущен общественный транспорт. Прокуратура намерена контролировать проектирование и строительство школы.

В выходные с жителями также встретился руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. Он показал место планируемого строительства школы — на улице Фиалковой в Привольном. Конкретные сроки он тогда назвать не смог, отметив, что «школа не появится как по мановению волшебной палочки — на это нужно время». «Будем обращаться к президенту Татарстана, чтобы нам выделили финансирование на ее проектирование»,— обещал он.

«Накануне выборов (осенью будет избираться новый состав Госдумы.— „Ъ“) власти болезненно реагируют на любые протестные выступления социального характера»,— считает казанский политолог Сергей Сергеев. Он отмечает, что жители поселков «не связаны с какой-то организованной политической группой», что в противном случае могло бы вызвать «раздражение» у властей.

По мнению эксперта, власти Татарстана «попытались сохранить благоприятный имидж в сложных экономических условиях». «Определенный эффект также могли иметь посадки губернаторов. Хотя надо признать, что власти Татарстана остаются у федерального центра на хорошем счету»,— заключил господин Сергеев.

Кирилл Антонов