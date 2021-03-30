Курский государственный университет

В КГУ, по данным на осень 2020 года, учатся более 11 тыс. студентов, их обучают 440 преподавателей (всего насчитывается свыше 1 тыс. сотрудников). В числе студентов — более 550 иностранцев из 50 стран мира. Вуз управляет 102,6 тыс. кв. м недвижимости в Курске и области, а также бессрочно пользуется землей на территории более 24 га. Бюджет КГУ составляет 918,92 млн руб. в год (данные на 2019 год), из которых почти 62% — средства федеральной казны. Свыше 90% бюджета формируют доходы непосредственно от образовательной деятельности, доходы от науки — меньше 7%. По итогам последнего мониторинга Минобрнауки КГУ был признан эффективным по пяти основным показателям.