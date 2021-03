Залоговый элемент Латвийский банк за долги намерен получить контроль над отелями сети Four Elements

В марте пермская, кировская и екатеринбургская гостиницы сети Four Elements Hotel перешли в собственность Натальи Павловой, представляющей интересы московского предпринимателя Алексея Коновалова. До этого сеть Four Elements Hotel сменила владельцев в июле 2020 года. Параллельно в судах начинается рассмотрение исков к бывшим владельцам отелей от крупного латвийского банка PNB Banka, ранее носившего название Norvik Вanka. Кредитное учреждение прекратило деятельность в 2019 году, и теперь требует признать право залога по кредитному договору на здания отелей Four Elements Hotel. По мнению юристов, в случае удовлетворения требований истца отели могут быть проданы на торгах.



Компании — владельцы зданий, в которых работает сеть отелей Four Elements, менее чем за год второй раз сменили владельца. По сведениям kartoteka.ru, 16 марта учредителем пермского ООО «Пилвар», кировского ООО «Конс» и екатеринбургского ООО «Опере» стала Наталья Павлова, гендиректор столичного АО «Приоритет торг».

Указанные юрлица являются владельцами недвижимости, у которых работают отели сети Four Elements в Перми, Кирове и Екатеринбурге. В Four Elements Hotel и госпожа Павлова отказались от комментариев.

Смена владельцев произошла на фоне судов с латвийским банком-банкротом PNB Banka, требующим признать право залога на отели сети.

Ранее отели Four Elements Нotel в Перми, Кирове и Екатеринбурге работали под международным брендом Hilton и принадлежали компании «Бизнес-Контакт», управлявшей активами бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, ныне отбывающего в исправительной колонии срок за получение взятки.

Гостиницы находились в залоге у кировского «Норвикбанка», выделившего около $20 млн на развитие сети. Долг не был возвращен, и здания перешли под контроль банка. Ранее кировский и пермский оте­ли значились за ООО «ИСК» и ООО «Оте­ли Урала». Не найдя покупателя на отели, банкиры создали для бывшей сети новый гостиничный бренд — Four Elements.

В 2017 году для управления оте­лями в Москве учредили организацию — ООО «Фор Элементс Хоспиталити». В июле 2020 года владельцем пермского «Пилвар», кировского «Конс» и екатеринбургского «Опере» стал столичный предприниматель Михаил Зайцев, бывший директор научного центра текстильной промышленности при Минпромторге РФ. Источники „Ъ-Прикамье“ полагали, что господин Зайцев являлся номинальным собственником отелей.

Новый владелец «Пилвар», «Конс» и «Опере» Наталья Павлова возглавляет московское АО «Приоритет торг». Организация консультирует по вопросам коммерческой деятельности и управления. «Приоритет торг», в свою очередь, подконтрольно ООО «Юридическое агентство „КБ Эгида“». Эту организацию возглавляет Алексей Коновалов. Владельцами общества числятся господин Коновалов (51,67%) вместе с еще одним Алексеем Коноваловым (15%) и Ольгой Жук (33,33%). «Эгида» владеет 48 организациями в сфере перевозок, торговли оборудованием, фармпродукцией, а также в области растениеводства, консультационных услуг и прочего.

С декабря в пермском и кировском арбитражах рассматриваются два иска от латвийского AS «PNB Banka» (остановил деятельность в 2019 году) в лице администратора неплатежеспособности Виго Крастиньша. В пермском суде ответчиком банка является ООО «Силвери» (деятельность гостиниц по адресу пермского отеля Four Elements Hotel) и ООО УК «Аурум Инвестмент». Третьим лицом к делу привлечено «Пилвар» и «Оте­ли Урала». Истец требует признать право залога на недвижимость, недействительность сделки по передаче в оплату инвестиционных паев недвижимого имущества. Требованиями являются также применение последствий недействительности сделки в виде аннулирования и восстановления в ЕГРН соответствующих записей, обращения взыскания на заложенное имущество путем продажи с публичных торгов.

В кировском суде AS «PNB Banka» требует от ООО «Константа» (зарегистрировано в кировском отеле сети) и ООО УК «Аурум Инвестмент» признать право ипотеки, недействительность сделки между ответчиками по передаче имущества в оплату инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Палладий». Истец требует также применить последствия недействительности сделки, взыскать заложенное имущество. Третьим лицом по делу является ООО «ИСК».

В 2020 году «PNB Banka» обратился с тремя исками в арбитражный суд Москвы к компаниям, владевшим пермским, кировским и екатеринбургским отелями. Общая сумма исковых требований составляла около 4,4 млрд руб. По данным материалов одного из дел, в случае удовлетворения требований истца пермский отель был бы передан в ипотеку латвийскому банку. Рассмотрение двух исков уже передано в пермский и свердловский арбитражи, дело по кировскому отелю еще слушается.

По сведениям Сергея Сташкова, экс-владельца УК BS Hospitality Management (организация ранее управляла отелями сети), изначально кредит на развитие сети, работавшей в то время под брендом Hilton, выдавался кировским «Норвикбанком», но позднее был переуступлен латвийскому «Норвикбанку» (сегодня у кредитных учреждений разные собственники). «Когда-то давно мне предлагали рассмотреть возможность покупки этих отелей. Но я знаю, что с ними связана конфликтная ситуация, которая несет риски для их владельца, поэтому я отказался»,— заметил Сергей Сташков.

По мнению партнера, исполнительного директора юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антона Бабенко, иностранный банк — бывший залогодержатель — видит нарушения своих прав в сделках по передаче недвижимого имущества отелей и просит восстановить свое право залога на него. Господин Бабенко обращает внимание на наличие непогашенного долга, в обеспечение которого были заложены отели.

Член Ассоциации юристов России Артем Смертин подчеркивает, что цель иска латвийского банка очевидна — «получить от должника возврат кредитных денег посредством вырученных от реализации ипотечного имущества средств».

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин отмечает, что в случае удовлетворения иска «PNB Banka» здания оте­лей признают находящимися в залоге «со всеми вытекающими последствиями». «Прежде всего, залогодержатель (AS «PNB Banka») получит право обратить взыскание на это имущество для погашения задолженности перед ним. Соответственно, здания отелей будут выставлены на публичные торги и реализованы, а вырученные от продажи деньги уйдут кредитору»,— говорит господин Речкин.

Евгения Ахмедова