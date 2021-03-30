Нефтяников излечивают от углеродной зависимости

Прямые выбросы парниковых газов (ПГ) от деятельности нефтяных компаний, а также косвенные эмиссии, связанные с потреблением ими энергии, так называемые охваты 1 и 2, составляют 12% всей антропогенной эмиссии ПГ. Такие данные приводятся в исследовании Центра энергетики Московской школы управления «Сколково», проведенном при поддержке НОВАТЭКа и Нефтяного совещательного форума. В докладе отмечается, что доля нефтянки в эмиссии ниже тех, что фиксируются у обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства. Основные выбросы нефтяного сектора (33%) приходятся на использование выработанной им продукции (охват 3). Хотя крупнейшие международные нефтяные компании заявляют о намерениях стать углеродно-нейтральными в обозримом будущем, наблюдатели сомневаются в реалистичности таких обещаний, отмечено в докладе.

В России доля выбросов парниковых газов нефтегазовой отрасли (по сферам охватов 1 и 2) в суммарных выбросах почти вдвое выше, чем в среднем по миру. В том числе в силу этого относительная декарбонизация отдельных российских предприятий на фоне многих компаний из других стран, особенно тех, где углеродное госрегулирование введено давно, идет довольно быстрыми темпами (см. график). «Однако большинство компаний все еще находятся на ранних стадиях разработки целей и методов декарбонизации»,— пишут авторы доклада, отмечая, что это происходит в том числе из-за отсутствия госрегулирования.

В исследовании отмечается, что в секторе уже действует соответствующая лучшая практика — это внедрение декарбонизации в систему корпоративного управления, принятие целевых показателей, развитие добровольной системы мониторинга и независимого аудита ПГ и отчетности, включение декарбонизации в стратегические и инвестиционные планы. Реализуются эти стратегии через повышение операционной эффективности, в первую очередь энергетической, монетизацию метана и уход от сжигания попутного газа, покупку углеродных кредитов, инвестиции в восстановление экосистем, отказ от углеродоемких активов, внедрение технологий улавливания, утилизации и хранения углерода, а также через использование водорода в качестве топлива. Последние два решения наряду с повышением энергоэффективности авторы доклада считают самыми перспективными для российских компаний.

Алексей Шаповалов